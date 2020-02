Coronavirus / Maroc: le nombre de cas suspects en hausse

C’est un bilan officiel du ministère de la Santé! Le nombre de personnes soupçonnées d’être infectées par le virus est en nette augmentation.

Pour l’heure, le département du Pr Khalid Ait Taleb a annoncé, ce vendredi, avoir enregistré 21 cas au Maroc. Et ce, après des prélèvements effectués, suivis d’analyses de laboratoires.

Le ministère de la Santé souligne avoir fait cette annonce officielle dans le cadre de sa “politique de communication transparente”. Ainsi, via sa page officielle, il a a fait état de deux (2) nouveaux cas suspects, ce qui porte le chiffre des personnes susceptibles d’être infectées à vingt et une (21).

De même que le ministère a lancé un appel à tous les citoyens marocains, ainsi qu’aux médias nationaux et à toutes les parties prenantes de ne pas s’empresser de croire à toutes les rumeurs concernant le nouveau coronavirus et de les colporter à leur tour. Et d’assurer que toutes les informations à propos de la situation épidémiologique au Maroc sont du ressort d’instances sanitaires spécialisées.

A rappeler que le ministère avait auparavant mis à la disposition de tous les établissements hospitaliers du Royaume des équipements sophistiqués permettant la détection du virus. Ce dispositif national de veille, de préparation et de riposte a été instauré, surtout suite à l’annonce par de nombreux pays, arabes et européens, des cas de leurs ressortissants infectés par le virus.

Larbi Alaoui