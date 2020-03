Coronavirus/Maroc: le ministère du travail a fait une annonce

Le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle a annoncé la suspension, pour une durée de 15 jours à compter du 19 mars, des services d’accueil des dossiers de demande de visa de contrat de travail d’étrangers et des dossiers de demande de maintien en service des salariés atteints par la limite d’âge.

Cette décision, qui s’inscrit dans les mesures préventives visant à lutter contre les effets et risques de propagation du coronavirus, concerne les services d’accueil des dossiers de demande de visa de contrat de travail d’étrangers installés auprès des guichets “TAECHIR” des directions régionales de Casablanca, Marrakech, Agadir, Tanger, Fès et Rabat et du guichet de Casablanca Finance City Autorithy, précise le ministère dans un communiqué.

Le service en ligne “taechir.travail.gov.ma” restera maintenu et à la disposition des usagers pour préparer les dossiers de demandes d’autorisation dans la perspective de leur dépôt ultérieurement, fait-on savoir.

Cette suspension concerne également l’accueil des dossiers de demande de maintien en service des salariés atteints par la limite d’âge au sein des services compétents, souligne la même source.

Le ministère assure que ses services restent à la disposition des employeurs et des salariés pour leur fournir toutes les informations nécessaires à ce sujet, à travers ses contacts téléphoniques dédiés à la demande de visa de contrat de travail d’étranger (06 74 48 03 58, 06 61 79 88 54 ou 06 61 04 99 03) et la demande d’information et de renseignement sur “TAECHIR” (05 30 10 07 05 ou 06 74 48 03 68) et sur le “Maintien en activité après l’âge limite de retraite” (06 74 48 02 99 et 06 61 04 99 03).

S.L. (avec MAP)