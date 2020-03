Coronavirus/Maroc: le bilan actuel par région

Selon le ministère de la Santé, certaines régions du Maroc, comparativement à d’autres, ont connu une hausse conséquente du nombre de cas ayant contracté le covid-19.

C’est ainsi que la Région Casablanca -Settat est en première ligne avec 42 cas confirmés. Elle est suivie de la Région de Rabat-Salé-Kénitra avec 40 cas avérés.

La troisième position de ce triste record est détenue par la Région Fès-Meknès, qui a connu, mardi 24 mars, le plus grand nombre de nouveaux cas (22), ce qui porte le total des personnes infectées à 36.

Quant à la région Marrakech-Safi, elle compte 22 cas de covid-19, jusqu’à présent, alors que la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima en compte 11. A l’Oriental, on a enregistré 7 cas, 6 à Souss-Massa et 4 cas à Béni Mellal-Khénifra. Les Régions Darâa-Tafilalet et Guelmim-Oued Noun comptent un cas de coronavirus pour chacune.

Pour rappel, 170 cas de covid-19 ont été enregistrés au Maroc, pour l’heure.Et si l’on déplore 6 décès, l’on est toutefois soulagé par la guérison totale de 6 personnes, alors que 685 cas suspects se sont avérés négatifs, suite aux analyses médicales et prélèvements effectués

L.A. (ave K.C.)