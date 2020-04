Coronavirus/Maroc: des chambres d’hôtels mises à la disposition des équipes médicales

Des sources médicales, relayées par plusieurs supports nationaux, dont le site “Hespress”, ont annoncé que les autorités de la préfecture de Casablanca ont “réquisitionné” de nombreuses chambres d’hôtels classés.

Celles-ci ont été mises à la disposition des équipes médicales, qui ont pour mission le suivi et les soins prodigués aux personnes contaminées par le covid-19. Sachant que ces cas confirmés sont pris en charge par les hôpitaux publics, les CHU, ainsi que par des cliniques de la capitale économique du Royaume.

Les mêmes sources médicales ont spécifié que les autorités compétentes n’ont pas choisi ces hôtels au hasard, mais qu’elles ont pris en compte un indicateur géographique important. Celui que les établissements hôteliers soient, le plus possible, à proximité du lieu de travail du personnel médical et paramédical concerné. Et ce, pour épargner un surmenage supplémentaire aux équipes dont la mobilisation, au chevet des malades du nouveau coronavirus, est aussi harassante, stressante qu’admirable.

Par ailleurs, les hôtels dont les chambres ont été mises gratuitement à la disposition des équipes médicales et paramédicales, de concert avec les autorités, ont également accepté de s’occuper des repas de leurs nouveaux “clients” très spéciaux.

Cette initiative des établissements hôteliers, dont certains appartiennent à de grands groupes de la place,entre dans le cadre de la contribution du secteur de l’hôtellerie et de la restauration à la lutte contre le covid-19.

Il est également important de noter que nombreux sont les cadres médicaux qui ont décidé de ne pas rentrer chez eux le soir. Cette décision a été prise pour la majorité d’entre eux, tant les équipes médicales sont sollicitées et passent de longues heures auprès des patients, au delà même, souvent,de la fin du tour de garde respectif de chacun.

Larbi Alaoui