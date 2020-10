Coronavirus: Malgré les mesures préventives, la situation s’aggrave à Casablanca

Le quotidien Al Massae tire la sonnette d’alarme ce lundi matin concernant la situation à Casablanca. Malgré toutes les mesures décidées par le gouvernement dans le but de limiter la propagation du Coronavirus, la pandémie ne cesse de se répandre, faisant des ravages parmi les populations, souligne le journal.

Et de préciser que les dernières données du ministère de la Santé font état de 440 cas graves qui sont sous traitement au sein des unités de réanimation et soins intensifs, dont 51 cas intubés.

En outre, deux mille six cent soixante-trois (2.663) nouveaux cas d’infection ont été enregistrés au Maroc entre le 2 octobre (18H) et le 3 octobre (18H). Le nombre de décès est, quant à lui, passé à 2.293, avec 30 nouveaux cas enregistrés au cours de ces 24 heures. Par ailleurs, parmi les 12 régions du Royaume, la région de Casablanca-Settat est celle qui enregistre les chiffres les plus élevés en termes de cas positifs, des cas actifs et des décès. En effet, la région a enregistré durant cette période 1435 cas, dont 1089 dans la ville de Casablanca qui déplore 7 décès en 24H.