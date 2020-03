Coronavirus: l’Intérieur reporte tous les concours de recrutement

Le ministère de l’Intérieur a annoncé samedi le report de tous les concours de recrutement annoncés précédemment par le ministère de l’Intérieur et par les différentes collectivités territoriales à une date ultérieure.

Dans un communiqué, le ministère précise que dans le cadre des mesures préventives prises pour faire face à la situation exceptionnelle liée au risque de propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19) sur le territoire national, et en application de la décision relative à l’interdiction de tous les rassemblements publics auxquels prennent part plus de 50 personnes, et en vue de protéger la santé des citoyens, dont les candidats à ces concours, il a été décidé le report de tous les concours à une date ultérieure.

S.L. (avec MAP)