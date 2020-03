Coronavirus: les recommandations pour les missions françaises

L’Agence pour l’enseignement français (AEFE) a mis à jour ses recommandations au regard des mesures prises par le ministère des Solidarités et de la Santé (MSS) pour les personnes de retour de zone d’exposition.

Compte tenu du caractère très évolutif de l’épidémie de COVID-19, l’AEFE a décidé, par principe de précaution, de reporter les échanges scolaires dans le cadre d’ADN-AEFE et l’annulation des voyages et regroupements sportifs ou culturels en Asie et vers l’Asie, en Italie et vers l’Italie, en France et vers la France durant le mois de mars. «Cette mesure pourra être amenée à évoluer en fonction de la situation épidémiologique. Pour les autres pays, il est rappelé que tout échange scolaire doit faire l’objet d’un accord préalable des postes diplomatiques, de départ et de destination», peut-on lire sur le site de l’Agence qui a également décidé d’annuler les stages de formation continue dans les zones d’exposition.

Les séminaires annuels de l’AEFE prévus à Luxembourg, Istanbul, Lomé, Varsoviee, Ibiza, Tunis, Beyrouth et Dakar n’auront également pas lieu.

Par ailleurs, l’Agence précise que les élèves en provenance de Chine (Hong Kong et Macao compris), de Singapour, d’Iran, de la Corée du Sud, des régions italiennes de Lombardie et de Vénétie doivent appliquer le principe de confinement durant 14 jours avant d’être autorisés à entrer dans l’établissement.

«Dans les 14 jours suivant le retour, les mesures suivantes sont préconisées par le ministère des Solidarités et de la Santé ! surveillez votre température deux fois par jour, surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…), portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une autre personne et lorsque vous devez sortir, lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique, évitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées…), évitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées…) et évitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…)», ajoute l’AEFE.

H.M.