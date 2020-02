Coronavirus: les précisions de l’ambassadeur de Chine à Rabat (VIDEO)

Li li, l’ambassadeur de la République Populaire de Chine au Maroc, a tenu lundi une conférence de presse à Rabat pour se pencher sur le coronavirus qui sévit actuellement en Chine.

Au micro de Le Site info, le diplomate a indiqué que la situation est encore complexe en Chine. «Nous avons pris des mesures draconiennes pour empêcher la propagation du virus et garantir la sécurité de la population. Nous avons également établi un dispositif de mobilisation en envoyant des ressources humaines et et des médicaments aux provinces touchées pour éradiquer le virus et couper son canal de propagation», explique l’ambassadeur.

Li li a aussi souligné que la Chine travaille en étroite collaboration avec l’OMS et avec des chercheurs scientifiques dans les quatre coins du monde pour réussir à isoler le virus.

«Actuellement, je peux dire que la Chine commence à contrôler la situation. Maintenant, on aspire à éradiquer définitivement le virus dans un avenir proche avec l’aide de plusieurs pays amis comme le Maroc. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Nasser Bourita a d’ailleurs adressé une lettre à son homologue chinois pour lui exprimer sa solidarité. De mon côté, je suis en contact permanent avec l’ambassadeur du Maroc à Pékin pour suivre la situation de près», a ajouté le diplomate.

Rappelons que quelque 103 nouveaux décès des suites du nouveau coronavirus ont été signalés mardi dans la province chinoise de Hubei, portant à 1.011 le nombre total des morts en Chine continentale, selon un nouveau bilan communiqué par les autorités.

Selon la commission nationale de la santé du Hubei, un total de 2.097 nouvelles infections ont été enregistrées dans la province de Hubei, dans centre de la Chine, portant à 42.200 le nombre des cas de contaminations dans le pays.

Plus de 6.000 des patients touchés étaient dans un état critique, ont indiqué les autorités.

N.M.