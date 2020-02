Coronavirus: les Marocains rapatriés de Wuhan ont quitté l’hôpital (VIDEO)

Les ressortissants marocains rapatriés de la ville chinoise de Wuhan, mis en quarantaine à l’hôpital Sidi Saïd à Meknès, ont quitté, samedi, cet établissement, à l’issue de 20 jours sous surveillance médicale étroite et sous la supervision d’équipes dédiées et formées.

‘’Aucun cas lié au nouveau coronavirus n’a été enregistré parmi les citoyens rapatriés’’, a rassuré le ministère de la santé dans un communiqué, annonçant la fin de la période de surveillance médicale des 167 citoyens marocains rapatriés de Wuhan, épicentre de l’épidémie du COVID-19, accueillis à l’hôpital Sidi Said de Meknès (90) et à l’hôpital militaire d’Instruction Mohamed V de Rabat (77).

Le groupe de citoyens accueillis à l’hôpital Sidi Said de Meknès a quitté cet établissement hospitalier en présence des membres de leurs familles, des autorités locales et des cadres, responsables et équipes de santé civiles et militaires, ainsi que le personnel administratif, qui ont veillé au bon déroulement de cette opération.

Intervenant à cette occasion, le directeur régional de la santé, El Mehdi Bellouti, s’est félicité du bon déroulement de cette opération supervisée par ‘’un staff médicale et paramédical civil et militaire d’une grande expérience’’, ajoutant que cette équipe a été assistée par des agents administratifs et techniques, entre autres.

‘’Tous sont en bonne santé‘’, a-t-il souligné, saluant ‘’les efforts déployés par l’ensemble des acteurs, particulièrement, les services du ministère de la santé, les forces armées royales, le ministère des affaires étrangères, le ministère de l’intérieur et la Gendarmerie royale, conformément aux Hautes Instructions Royales’’.

Les représentants des étudiants rapatriés et de leurs familles ont tenu à exprimer, à cette occasion, leur considération et leurs remerciements au roi Mohammed VI, ainsi qu’à l’ensemble des services qui ont veillé au bon déroulement de l’opération de rapatriement et de mise sous surveillance médicale à l’hôpital Sidi Said de Meknès.

Dans des déclarations à la MAP, des étudiants rapatriés ont fait part de leur gratitude et leurs remerciements pour l’attention particulière dont ils ont fait l’objet tout au long de la période d’isolement, ajoutant que toutes les mesures ont été prises pour leur assurer confort et sécurité.

L’opération de rapatriement des citoyens marocains de la ville de Wuhan a été organisée sous les Hautes instructions du roi Mohammed VI. Les 167 citoyens ont bénéficié d’une observation médicale biquotidienne tout au long du séjour, ainsi que des analyses de laboratoire, dont les résultats se sont révélés négatifs au SARS-CoV-2.

Dans son communiqué, le ministère de la Santé a tenu à remercier les rapatriés et leurs familles pour leur collaboration et leur engagement et a félicité l’ensemble des cadres, responsables et équipes de santé civiles et militaires, ainsi que le personnel administratif mobilisés pour la réussite de cette opération.

