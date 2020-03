Coronavirus: les Marocains ne perdent pas leur sens de l’humour

Les Marocains prennent-ils à la légère la dangerosité du nouveau coronavirus? Bien avant la détection des 27 cas, soupçonnés d’être infectés, et bien avant le premier cas avéré, annoncé officiellement lundi 2 mars, les réseaux sociaux et la rue n’avaient de cesse d’inventer des vannes cocasses sur le virus.

C’était à qui créerait la meilleure blague ou la caricature, avec ou sans légende, la plus cocasse et la plus sarcastique sur les Marocains et leur appréhension du coronavirus. Et aussitôt le premier cas de ce MRE d’Italie déclaré, on a continué de plus belle l’ironie et le sarcasme, avec des vannes dont certaines font rire jaune et dont d’autres sont de mauvais goût.

Parmi ces publications, -et elles sont légion-, l’une se gausse du gouvernement El Othmani. L’Exécutif, selon ce post, aurait eu une vision prémonitoire concernant le coronavirus et son traitement. “Le gouvernement savait à l’avance que “la pommade jaune” (Aureomycine) allait être fortement demandée par les citoyens. C’est pour cette raison qu’il a revu à la hausse son Prix public de vente !”, a-t-on ironiquement écrit.

D’autres jeunes internautes, commentant ce premier cas, ont manifesté leur… satisfaction.”L’important, c’est que le virus nous a été importé d’Italie et non pas de Chine! Nous préférons le label à la contrefaçon!”, ont ils ironisé.

Quant à Mokhtar Laghzioui, rédacteur en chef du quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghibia, il a écrit qu’il reste un poste à pourvoir au sein des télévisions nationales. Celui “d’un expert en épidémiologie et analyste spécialisé es-coronavirus!”.

La meilleure, ou la pire, cocasserie morbide reste cette publication en arabe, via WathsApp: “Urgent! Le coronavirus est mort suite au contact avec un citoyen marocain!”.

La dernière pour la route ? Allon-y! Toujours sur WathsApp: ” Chine: quarantaine chez soi! Italie: ni écoles, ni boulot! Arabie Saoudite: pas de Hajj, pas de Omra non plus! Maroc: PAS DE PANIQUE!!!”.

Faut-il s’offusquer de cette ironie marocaine macabro-plaisante? Ou ne faut-il pas plutôt prendre son mal en patience, en espérant des lendemains meilleurs, et évoquer le fameux dicton!” Il vaut mieux en rire qu’en pleurer!”.

Larbi Alaoui