Coronavirus: Les Marocains d’Italie seront-ils rapatriés ?

Plusieurs rumeurs ont circulé mercredi selon lesquelles le Maroc s’apprête à rapatrier ses ressortissants en Italie suite à la propagation du coronavirus.

A ce propos, une source diplomatique de Le Site info a balayé ces rumeurs d’un revers de main, assurant que ces allégations sont totalement fausses. Et d’ajouter que les propos colportés par certains médias à ce sujet ne sont pas véridiques.

Derrière la Chine, l’Italie est le deuxième pays au monde le plus touché par la pandémie, avec 827 morts et 12.462 cas, selon un bilan rendu public mercredi soir. Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a annoncé d’ailleurs la fermeture des commerces dans la péninsule, sauf ceux des secteurs de la distribution alimentaire et de la santé, pour tenter d’endiguer la pandémie de coronavirus.

“Nous fermons les commerces, les bars, les pubs, les restaurants”, a-t-il dit lors d’une allocution solennelle. “La livraison à domicile restera autorisée.” “Les effets de ce grand effort seront visibles dans une quinzaine de jours”, a-t-il promis.

Giuseppe Conte avait déjà annoncé mardi de strictes mesures de confinement de la population, avec une restriction de la liberté de circuler et une interdiction de rassemblement pour les 60 millions d’Italiens, en vigueur jusqu’au 3 avril.

