Coronavirus: les Marocains annulent leurs vols vers l’étranger

Depuis la propagation du coronavirus dans le monde et la confirmation de deux cas au Maroc, plusieurs citoyens marocains ont procédé, au cours des deux derniers jours, à l’annulation de leurs vols à destination de l’étranger, notamment vers l’Europe, a fait savoir Khalid Benazzouz à Le Site Info.

Le président de la Fédération nationale des agences de voyages du Maroc a tout de même appelé à ne pas dramatiser la situation. “Les autorités compétentes, y compris le ministère de la Santé, déploient d’importants efforts pour maîtriser la situation”, a-t-il souligné, mettant en garde contre la “peur trop exagérée”.

Rappelons par ailleurs que la Royal Air Maroc (RAM) a annoncé jeudi avoir mis en place un dispositif spécial pour aider ses clients à gérer leurs déplacements suite aux derniers développements liés au coronavirus.

Ainsi, les clients ayant acheté des billets avant le 31 mars 2020, pourront, s’ils le souhaitent, reporter leur voyage jusqu’au 31 mai 2020, sans frais, a fait savoir la compagnie aérienne dans un communiqué.

Aussi, la RAM a rassuré ses clients quant à la possibilité de reporter le voyage sans frais au plus tard 72 heures avant le départ du vol, notant qu’ils ont également la possibilité d’annuler le voyage sans frais au plus tard 72 heures avant le départ du vol, en échange d’un avoir de la même valeur du billet, valable six mois et à consommer exclusivement sur les vols de la compagnie.

K.Z.