Coronavirus: les journalistes de Medi 1 interdits de se serrer la main?

Qu’en est-il vraiment de ces rumeurs colportées, ce lundi, par des pages Facebook? Lesdites rumeurs prétendent que la chaîne Medi 1 aurait interdit à ses journalistes de se saluer en se serrant la main!

Cependant, une source concordante affirme qu’il ne s’agit que d’allégations mensongères. La vérité est que lesdits journalistes ont participé à une pub, de façon plaisante et l’ont clamé sur leurs pages officielles, sur les réseaux sociaux.

De son côté, la chaîne réitère son souci constant de veiller à la sécurité de son personnel (journalistes, techniciens et cadres administratifs), précise la même source. De même qu’elle assure n’avoir pris aucune mesure dont Facebook a fait écho.

Par ailleurs, concernant le nouveau coronavirus, le ministère de la Santé a annoncé, ce lundi, avoir enregistré 27 cas soupçonnés d’être infectés au Maroc. Après les prélèvements et les analyses nécessaires, les tests se sont avérés négatifs. Le communiqué du département du Pr Khalid Aït Taleb entre dans le cadre de la Surveillance épidémiologique et conformément à la politique de transparence et de communication du ministère de la Santé.

Ce 27ème cas avait été annoncé sur la page officielle Facebook du ministère de tutelle. Celui-ci avait également lancé un appel aux citoyens, ainsi qu’aux médias nationaux et à toutes les parties prenantes de ne prendre pour argent comptant toutes les rumeurs se rapportant oau coronavirus. De même que le ministère de la Santé a souligné que seules ses instances sanitaires officielles sont habilités à fournir des informations concernant la situation.

Larbi Alaoui