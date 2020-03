Coronavirus: les Fassis tiennent au respect du confinement (VIDEO)

Le bon exemple citoyen et civique nous vient de la capitale spirituelle du Royaume! Les Fassis se sont promis de respecter la consigne préventive de se confiner chez eux et de n’en sortir que dans des cas bien spécifiques et d’une urgence absolue. Cette décision aussi sage que louable est en parfaite conformité avec les mesures des autorités marocaines afin d’éviter la propagation du Covid-19 dans notre pays.

Le Site Info est allé s’enquérir de l’interaction des habitants de Fès avec le hashtag “#Reste chez toi!”. Et pour un citoyen, il est impératif de se confiner chez soi. “Notre voeu est de venir à bout de cette pandémie. Nous ne voulons absolument pas que le virus ait les mêmes funestes conséquences qu’il a causées dans plusieurs pays”. Ce monsieur a aussi ajouté que la solidarité doit être de rigueur entre les différentes franges du peuple marocain.

Un autre Fassi a renchéri dans le même sens, en soulignant que “nous craignons pour nos enfants et, par conséquent, nous ne devons sortir de chez nous que si c’est véritablement nécessaire”.

Quant à un troisième citoyen, il a précisé que les gens ont reçu la mesure de confinement chez soi avec “responsabilité”, à l’exception incompréhensible et inconsciente, toutefois, de certaines rares personnes bornées. Celles-ci sont passibles d’être vivement tancées, voire sanctionnées, par les autorités compétentes, a-t-il tenu à avertir.

“Les autorités ont pris la décision idoine et ont accompli le devoir qui est le leur. La responsabilité, maintenant incombe au peuple!”, a-t-il conclu.

Larbi Alaoui (avec Rim Tabiba)