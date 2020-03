Coronavirus: les écoles coraniques ferment leurs portes au Maroc

Dans le cadre des mesures préventives visant à lutter contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19), le ministère des Habous et des Affaires islamiques annonce la suspension, à partir du lundi 16 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre, des cours au sein des établissements éducatifs relevant de l’Université Al-Quaraouiyine et dans les instituts de l’enseignement traditionnel et les écoles coraniques, ainsi que les cours d’analphabétisme dans les mosquées et dans les espaces de l’enseignement primaire traditionnel, qu’ils soient publics ou privés.

Le ministère est en train d’étudier les dispositions qui seront adoptées pour remplacer ces cours, souligne un communiqué de ce département.

S.L. (avec MAP)