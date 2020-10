Coronavirus: les éboueurs de Casablanca lancent un appel

Face à la recrudescence des cas de contamination au Coronavirus dans la région de Casablanca-Settat, les éboueurs sont montés au créneau pour demander leur protection contre ce virus.

Selon le journal électronique «Al Yaoum24», les employés des deux entreprises de nettoyage et de ramassage des ordures de Casablanca, affiliés à l’Union marocaine du travail (UMT), ont appelé à l’augmentation des moyens de protection, masques, produits de stérilisation et autres équipements de travail, pour protéger leur santé et les préserver contre la contamination au Coronavirus.

Les employés de Derichbourg et Averda, délégataires des services de nettoyage à Casablanca, revendiquent aussi des primes de risque professionnel et veulent être soumis aux tests de dépistage, en raison de la nature de leur travail et des dangers auxquels ils sont exposés dans l’exécution de leur mission.

Casablanca enregistre depuis quelques temps des chiffres inquiétants de nouveaux cas de contamination et compte pour près de la moitié du bilan national (670 sur 2044 enregistrés dimanche).

S.Z.