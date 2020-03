Coronavirus: les cours de soutien aux élèves interdits au Maroc

Les cours de soutien en présentiel dispensés au sein d’établissements privés, de centres de soutien pédagogique, toutes catégories confondues, ou dans tous autres locaux ou à domicile sont strictement interdits, a souligné le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans un communiqué, le ministère informe les parents d’élèves, les établissements privés et l’ensemble du personnel de l’enseignement des secteurs public et privé que l’interdiction des cours de soutien en présentiel intervient dans le sillage de la suspension des cours dans l’ensemble des établissements d’enseignement du Royaume, tous cycles confondus, depuis lundi dernier, conformément aux directives des autorités compétentes qui visent à endiguer la propagation du virus Covid-19.

Depuis l’annonce de la suspension des cours, le ministère oeuvre pour assurer la continuité pédagogique, à travers le portail électronique “TelmidTICE” (http://telmidTICE.men.gov.ma) et la chaîne TV Athaqafia. Un programme de soutien pédagogique sera mis en place au niveau de tous les établissements d’enseignement lors de la reprise des cours, indique le communiqué.

Le ministère a salué le niveau d’engagement des enseignants, des inspecteurs, des cadres administratifs et des parents d’élèves ainsi que de l’ensemble des partenaires qui ont fait preuve “d’un esprit de responsabilité à travers leur adhésion inconditionnelle face à cette situation exceptionnelle” que traverse le pays, à travers leur contribution à la production de ressources numériques et de cours filmés au profit de la continuité pédagogique des élèves. Dans le même contexte, le ministère a appelé tous les parents d’élèves à veiller à l’assiduité de leurs enfants qui devront rester à la maison et poursuivre leurs cours de façon continue.

S.L. (avec MAP)