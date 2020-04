Coronavirus : les cas positifs grimpent à Marrakech

La région de Marrakech-Safi a enregistré 61 nouveaux cas confirmés d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19), durant les dernières 24 heures, portant à 724 le nombre total des contaminations dans la région.

Selon les données de la Direction Régionale de la Santé (DRS), 36 nouvelles infections ont été détectées au niveau de la province de Rehamna qui compte désormais 215 cas confirmés, 24 dans la préfecture de Marrakech (457 cas au total) et un seul cas dans la province d’Al Haouz (26 au total).

Les cas restants sont ainsi répartis entre les provinces de Chichaoua (22) et d’El Kelâa des Sraghna et d’Essaouira (deux cas chacune), alors que les provinces de Safi et de Youssoufia ne comptent aucun cas d’infection.

Cinq nouvelles rémissions ont été également enregistrées au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 56 le nombre des personnes déclarées guéries à l’échelle de la région de Marrakech-Safi, alors que celui des décès s’élève à 36, précise la même source.

Au niveau national, 170 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été confirmés dans le Royaume lors des dernières 24 heures, portant à 2.855 le nombre total des cas de contamination.

KS