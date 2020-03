Coronavirus: les autorités veillent au respect de l’état d’urgence à Casablanca (VIDEO)

Comme dans les autres villes du Royaume, les services sécuritaires veillent scrupuleusement au respect par les citoyens de l’état d’urgence sanitaire. Celui-ci a été décrété par les autorités en vue d’endiguer le risque de propagation du covid-19.

Cette forte mobilisation des autorités locales de la capitale économique, en étroite collaboration avec des éléments des forces auxiliaires, a consisté à effectuer des rondes dans différents quartiers de la ville. Et elle a eu pour objectif de faire respecter le couvre-feu par certains citoyens “récalcitrants” et n’ayant pas encore saisi la portée sanitaire du confinement chez soi. Ceux-ci sont passibles d’encourir des sanctions pénales pour désobéissance civile quand ils sortent de chez eux sans avoir le document de mobilité officiel délivré par l’agent d’autorité (le moqaddem) de leur quartier de résidence et sans raison valable et urgence parmi celles citées dans la circulaire du ministère de l’Intérieur.

A rappeler que le bilan des cas infectés par le covid-19 s’alourdit de jour en jour, au Maroc. Il est pour l’heure de 225 cas confirmés, après la confirmation de la contamination de 55 personnes dans les dernières 24 heures.

L.A.