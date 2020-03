Coronavirus: les autorités de Casablanca appellent les habitants à rester chez eux

Header 1 Header 2 Division 1 Division 2

Une nouvelle étape préventive vient d’être franchie pour lutter contre la propagation du Covid-19 au Maroc. Ainsi, depuis ce mardi après-midi, des rondes de police ont sillonné les quartiers, avenues et rues de Casablanca. Voitures appartenant au parc des collectivités territoriales et voitures de la Sûreté nationale ont été mises à contribution et, à l’aide de haut-parleurs, les autorités compétentes ont demandé aux citoyens de rester chez eux.

En sus du confinement chez soi, il a été également demandé à la population d’éviter les rassemblements et de respecter les mesures sanitaires conseillées par le ministère la Santé et ce, pour éviter la propagation du coronavirus.

Ces rondes n’ont pas manqué de souligner expressément l’obligation par tous de respecter à la lettre les instructions émanant des instances officielles et ont réitéré l’absolue nécessité de se confiner chez soi, sauf urgence ou impératif incontournable.

A l’heure où nous mettions en ligne, la même opération préventive intéresse également la capitale, Rabat, avec les mêmes consignes préventives. Et il est fort probable que les autres villes du Royaume connaissent déjà, ou connaîtront incessamment, les mêmes mesures.

En un mot comme en mille, restons chez nous! Ne sortons que si c’est vraiment nécessaire (faire ses courses, aller à la pharmacie ou à un RDV médical, rendre visite à un parent esseulé, porter assistance à quelqu’un dans le besoin…)! Et n’oublions pas les précautions de rigueur, comme se laver les mains plusieurs fois par jour, entre autres recommandations du ministère de la Santé!

A.Z.