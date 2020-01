Coronavirus: le SOS d’une étudiante marocaine bloquée en Chine

Une étudiante marocaine, dans la ville chinoise de Jinhua, tire la sonnette d’alarme sur le sort de ses compatriotes résidant en Chine. Surtout après que le bilan mortel du virus chinois, Coronavirus, dépasse, pour l’heure, les 106 décès.

Dans une déclaration à Le Site Info, l’étudiante, qui réside en Chine depuis deux ans, affirme que ses camarades et elle vivent dans la terreur et la panique partagées avec les autochtones.

“Nous n’avons bénéficié d’aucune sorte d’aide. Nous sommes enfermés depuis deux semaines dans nos résidences respectives que nous n’avons pas droit de quitter. Comme les autorités ont instauré le couvre-feu dans le quartier où nous habitons et toute entrée y est formellement interdite à tout étranger”.

Toutefois, notre compatriote ne manque pas d’avouer que la décision du couvre-feu imposée par les autorités chinoises est normale, de crainte de la propagation du coronavirus. Sauf qu’elle souligne qu’il faut absolument trouver une solution alternative et décente à la situation des Marocains de Jihuan et d’ailleurs en Chine.

“Il nous arrive de ne prendre qu’un repas par jour. Et parfois même, nous n’avons rien à nous mettre sous la dent de toute la journée. Notre situation est vraiment intenable. Et terreur et panique sont nos lots quotidiens!”, déplore-t-elle.

M.D.