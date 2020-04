Coronavirus: le roi Mohammed VI s’entretient avec le roi d’Espagne (PHOTO)

La solidarité en ces temps de crise est plus que jamais de mise. C’est à ce titre que le roi Mohammed VI et le roi Felipe VI ont eu un entretien téléphonique ce vendredi à propos de la crise sanitaire résultant de la propagation de la pandémie du coronavirus.

Selon les éléments communiqués par la maison royale espagnole, les échanges entre les deux souverains avaient pour objet la solidarité internationale pour contrer cette pandémie.

Pour rappel, le roi Mohammed VI et Felipe VI avaient eu un entretien précédent le 12 mars dernier portant sur la suspension des liaisons aériennes et maritimes de et vers l’Espagne.

Sami Nemli (Source : Les Eco)