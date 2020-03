Coronavirus: le roi Mohammed VI donne de Hautes Instructions au gouvernement

Voici un communiqué du Cabinet royal.

“Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a donné Ses Hautes Instructions au gouvernement pour procéder à la création immédiate d’un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus.

Ce fonds, doté de 10 milliards de dirhams, sera réservé, d’une part, à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir, dans l’urgence.

Il servira, d’autre part, au soutien de l’économie nationale, à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le gouvernement, notamment en termes d’accompagnement des secteurs vulnérables aux chocs induits par la crise du Coronavirus, tels que le tourisme, ainsi qu’en matière de préservation des emplois et d’atténuation des répercussions sociales de cette crise”.

Onze nouveaux cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistré au Maroc portant à 28 le nombre total de cas confirmés au Royaume, annonce dimanche le ministère de la Santé. A l’issue de la conférence de presse organisée samedi, un nouveau cas de contamination au Covid-19 a été confirmé, indique un communiqué du ministère de la Santé, ajoutant que dans la nuit de samedi à dimanche 10 autres cas ont été enregistrés, ce qui porte à 28 le nombre total de cas confirmés au Maroc, jusqu’au 15 mars. Il s’agit de six cas en provenance d’Espagne, de deux cas de France, de deux d’Italie et d’un dernier cas d’Autriche, précise la même source. Les onze cas ont été diagnostiqués par des équipes médicales spécialisées suivant les procédures en vigueur pour la réalisation des analyses au Centre national de la grippe et des virus respiratoires, relevant de l’Institut national d’hygiène à Rabat, et à l’institut Pasteur-Maroc de Casablanca, relève le ministère, notant qu’ils ont été pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur.

Le ministère indique que l’état de santé des onze cas confirmés est stable et ne suscite pas d’inquiétudes.