Coronavirus: le point sur la situation dans la région de Tanger

Trente nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, jusqu’à jeudi à 10H00, portant à 491 le nombre total des contaminations, a annoncé la Direction régionale de la Santé.

Un total de 342 cas se trouvent dans les hôpitaux de la préfecture de Tanger-Assilah (+26) et 77 cas se trouvent dans les hôpitaux de Larache (+4), tandis que la situation demeure stable à Tétouan (58 cas), Al Hoceima (13 cas) et Ouezzane (1 cas), alors qu’aucun cas n’a été enregistré, pour l’instant, au niveau de la province de Chefchaouen.

Par ailleurs, le nombre de décès s’est stabilisé à 16 cas dans la région et se répartit entre Tanger-Asilah (8), Tétouan (6) et Larache (2), tandis que les cas de guérison a augmenté à 66 cas, 38 à Tanger, 22 à Tétouan, 3 cas à Larache et 3 autres à Al Hoceima.

Quelque 91 cas supplémentaires d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc jusqu’à jeudi à 10H00, portant à 3.537 le nombre total des cas de contamination, a annoncé le ministère de la Santé.

Le nombre de cas guéris s’élève à 430 avec 13 nouvelles guérisons, alors que le nombre de décès a atteint 151, précise le ministère sur le portail “www.covidmaroc.ma”.

S.L. (avec MAP)