Coronavirus: le message touchant d’un Américain aux Marocains (VIDEO)

Thierry, un touriste américain bloqué au Maroc après la décision du Royaume de suspendre ses liaisons internationales, a remercié les Marocains pour leur hospitalité.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, le ressortissant, bloqué à Rabat, a confié avoir reçu une grande aide de la part de ses voisins, précisant que ces derniers lui ont offert des oreillers, des draps et des serviettes. Il a ajouté avoir été surpris et touché par autant de gentillesse et de générosité.

L’Américain a d’ailleurs appelé ses abonnés à se rendre au Maroc après la fin de la crise sanitaire. Il a souligné que le Royaume regorge d’atouts diversifiés, dont la beauté de ses paysages et sa gastronomie variée.

Thierry a passé trois semaines au Maroc, dans lesquelles il a visité des régions du sud comme Toudghi et Tinghir. Il a également visité Chefchaouen avant de se rendre à Rabat.

N.M.