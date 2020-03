Coronavirus: le message ciblé d’un touriste asiatique à Marrakech

La photo d’un touriste chinois prise à la place Jamaâ El Fna de Marrakech, a fait les choux gras de certaines pages sur les réseaux sociaux.

Sur son dos, ainsi que sur son sac banane, le Chinois avait collé une affichette avec l’inscription”NONE CORONA”, signifiant qu’il n’est pas infecté par le virus. Le cliché n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui ont vivement déploré les stéréotypes, les préjugés, voire le racisme, qu’une frange ignare de la société ose manifester envers des touristes étrangers.

En effet, plusieurs touristes asiatiques, chinois, vietnamiens,coréens ou autres, subissent un affront de la part de certains Marocain(e)s bêtes et méchant(e)s. Ces derniers, balayant d’un revers de main (sale) l’hospitalité légendaire marocaine, se permettent de se comporter d’une manière indigne vis-à-vis de touristes aux yeux bridés.

L’on se rappelle la vidéo, largement diffusée et commentée sur la Toile, faisant voir un groupe de jeunes mal éduqués traitant une touriste asiatique de “Corona, corona”, dans un marché de Rabat, Le dessein de ces voyous était de dire que cette dame était infectée par le virus.

Dire que nous autres , Marocains et Maghrébins, nous pointons le racisme, la xénophobie d’Européens et leur délit de faciès. “Corona, corona”, pour les Asiatiques, “Azzi” pour les Subsahariens, ne sont -ils donc pas des vocables aussi répréhensibles et blâmables que “Bougoules”, “Sale arabe” et ” Sale race”?

A méditer dans la perplexité la plus complète!

Larbi Alaoui