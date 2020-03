Coronavirus: le Maroc va-t-il suspendre ses vols vers l’Italie ?

Deux cas de coronavirus ont été enregistrés au Maroc et les deux patients provenaient d’Italie. Plusieurs rumeurs ont ainsi circulé selon lesquelles le Royaume pourrait suspendre ses vol vers l’Italie. Un faux communiqué du ministère de la Santé est également en train de circuler sur la Toile, annonçant que les vols vers et en provenance d’Italie ont été suspendus.

A ce propos, Saadeddine El Othmani a tenu à démentir ces informations, assurant que ces rumeurs sont totalement fausses. Le Chef de gouvernement avait d’ailleurs mis en garde contre les fausses rumeurs, les “fakenews” ou les informations infondées, notamment via les réseaux sociaux, et affirmé que les nouveautés sur la situation épidémiologique nationale sont annoncées exclusivement par les parties sanitaires spécialisées.

El Othmani avait également précisé que toutes les entrées et les points de passage sont équipés par le matériel d’intervention et de suivi pour faire face aux cas suspects. «Malgré le danger que présente le nouveau coronavirus, il demeure moins dangereux par rapport à d’autres maladies comme la grippe saisonnière qui cause annuellement des décès entre 280.000 et 650.000. Les 45.000 cas infectés par coronavirus ont été guéris représentant ainsi 50% des contaminés, alors que seulement 3000 morts ont été enregistrés jusqu’à présent», a rassuré le chef de l’Exécutif.

N.M.