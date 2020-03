Coronavirus: le Maroc restreint les rassemblements sportifs et culturels (PHOTO)

On lève le pied sur les grands événements et manifestations culturelles de grande envergure ! Coronavirus oblige, une circulaire officielle restreint les rassemblements sportifs et culturels.

Cette circulaire adressée à différentes instances et administrations interdit toutes les manifestations “avec une participation de personnes venant de l’étranger”, y compris les conférences, les forums, les manifestations culturelles ou sportives, raids ou rallyes… La décision concerne aussi les événements connaissant la participation de plus de 1.000 personnes résidentes sur le territoire national, s’ils sont programmés dans les lieux confinés, indique ledit document.

Les rencontres sportives nationales ou internationales sont cependant autorisées “à condition de se dérouler à huis clos” mais tous les festivals culturels sont interdits, à l’exception des “moussems”, selon les restrictions décidées jusqu’à fin mars.

Pour rappel, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a déjà imposé le huis clos pour tous les matches de football, toutes compétitions et toutes catégories, pour “la sécurité des joueurs, des entraîneurs et des supporteurs” à compter du 4 mars.

Le royaume a fait état ce jeudi d’un deuxième cas confirmé de contamination, une Marocaine de 89 ans arrivée d’Italie fin février qui se trouve dans un état “critique du fait qu’elle souffre d’une maladie chronique”, comme l’a précisé jeudi le ministère de la Santé.

Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur a informé différents départements ministériels que des réunions doivent être programmées dans les meilleurs délais avec les organisateurs de ces événements afin de leur notifier les décisions en question, en concertation avec les servies de sécurité et services extérieurs concernés.

Sami Nemli (Source: Les Eco)