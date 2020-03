Coronavirus: le Maroc réagit à la décision de l’Arabie Saoudite

Le Royaume du Maroc considère que les mesures adoptées par le Royaume d’Arabie Saoudite en vue de freiner la propagation de l’épidémie du Coronavirus sont “judicieuses et responsables”, sachant que les pèlerins convergent vers les Lieux Saints en provenance des différentes régions du monde, indique dimanche le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Ces mesures ont été prises compte tenu de la propagation continue de l’épidémie du Coronavirus, conformément aux mesures préventives recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et que tous les pays sont appelés à prendre au niveau national, précise le ministère dans un communiqué. Elles sont également prises en application du verset coranique “Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction” ainsi que du Hadith du Prophète, que la prière et le salut soient sur Lui, rapporté par Al-Boukhari : “Si vous apprenez l’existence de la peste en un lieu, n’y entrez point ! Et si la peste frappe un lieu où vous vous trouvez, n’en sortez point !”.

Les autorités marocaines appellent, pour toutes ces raisons, les citoyens marocains à respecter ces mesures et à y répondre favorablement, conclut le communiqué.

FA