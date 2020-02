Coronavirus: le Maroc est bien outillé, selon l’OMS

L’Organisation mondiale de la Santé est affirmative en ce qui concerne les moyens dont dispose le Royaume pour détecter le coronavirus. Cette épidémie qui a causé des centaines de décès en Chine, en deux semaines seulement.

Via son portail électronique, l’OMS a affirmé, mardi 4 février courant, que “le Maroc dispose de compétences techniques pour réaliser le diagnostic coronavirus au niveau de tous ses laboratoires nationaux”. L’OMS précise également que le nombre de kits nécessaires en possession du Maroc est important, mais qu’il est prévu qu’il sera revu à la hausse dans les deux ou trois semaines prochaines.

La même source n’a pas manqué non plus d’affirmer son soutien au Maroc de renforcer sa prévention et préparation au cas d’une éventuelle propagation de la maladie. Ceci, en fournissant des tests, entre autres assistances techniques, dans l’objectif de la mise en oeuvre du plan national de veille et de riposte contre le coronavirus, précise l’OMS.

Larbi Alaoui