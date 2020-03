Coronavirus: le Maroc enregistre son premier décès

Le ministère de la Santé a annoncé un premier décès lié au nouveau coronavirus au Maroc, une femme âgée de 89 ans décédée mardi à Casablanca. La patiente qui a rendu l’âme vers 12H45 souffrait de maladies chroniques au niveau notamment de l’appareil respiratoire et du système cardiovasculaire, a précisé le ministère dans un communiqué.

Selon la même source, la femme n’a pas pu être sauvée en dépit de l’intervention d’un staff médical composé de médecins spécialisés en maladies épidémiologiques, virologiques et en réanimation entre autres.

Rappelons que le ministère de la Santé a annoncé ce mardi avoir enregistré un troisième cas du nouveau coronavirus confirmé, d’un touriste français arrivé samedi à Marrakech.

“Dans le cadre du dispositif de veille et de surveillance épidémiologique et en exécution de sa politique de communication, le ministère de la Santé annonce à l’opinion publique qu’un troisième cas du nouveau coronavirus a été enregistré et confirmé d’un touriste français, arrivé samedi à Marrakech et qui présentait dimanche des symptômes respiratoires, indique le ministère dans un communiqué, précisant que le patient s’est rendu à l’hôpital et que le corps médical, qui a soupçonné rapidement son infection, a entamé les étapes nécessaires pour effectuer les analyses au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc, ayant confirmé le cas.

Le patient bénéficie d’un suivi médical dans un hôpital à Marrakech où il sera pris en charge selon les mesures de santé en vigueur, ajoute le ministère, relevant que l’état de santé de la personne infectée est stable et ne suscite pas d’inquiétudes.

S.L. (avec MAP)