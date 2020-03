Coronavirus: le Maroc décide de suspendre tous les vols internationaux

Le Royaume du Maroc a décidé de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, tous les vols internationaux de passagers en provenance et à destination de son territoire, indique dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Cette décision s’inscrit dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du Coronavirus.

Pour rappel, “le Maroc a réagi avec sérieux dès l’apparition de l’épidémie du Coronavirus et mis en place des mesures préventives pour éviter l’aggravation de la situation, a assuré, samedi soir à Rabat, le Chef du gouvernement”, M. Saâd Dine El Otmani.

Il a été ainsi procédé à la mise en place d’un comité de pilotage comprenant plusieurs intervenants et chargé de l’examen permanent de l’évolution de la situation épidémiologique au niveau national, régional et international, a affirmé M. El Otmani lors d’une interview accordée aux chaînes de télévision nationale, rappelant également la création d’un comité de veille au niveau du ministère de la Santé et d’un comité scientifique composé d’experts spécialisés en épidémiologie et en maladies infectieuses.

Le chef du gouvernement a relevé que toutes les mesures prises jusqu’à présent par le Royaume sont des mesures préventives qui visent à éviter l’aggravation de la situation, appelant l’ensemble des citoyens à respecter ces mesures.

M. El Otmani a souligné que quelque 970 lits sont réservés aux cas qui seraient éventuellement infectés au coronavirus, et 250 lits dans les services de réanimation pour les cas graves et ce, au niveau de l’ensemble des régions du Royaume, notant que les mesures prises par le Maroc permettront au pays de maîtriser la propagation de cette pandémie.

Et d’ajouter que la situation épidémiologique dans le Royaume n’est qu’à la première phase et qu’il n’y a pas d’épicentre de l’épidémie au Maroc du moment que la majorité des cas enregistrés sont des personnes provenant de l’étranger.

M. El Otmani a en outre appelé les citoyens à se fier complètement aux chiffres annoncés par le ministère de la Santé, affirmant que ces chiffres sont le résultat du travail d’équipes sanitaires et que le gouvernement a des obligations envers les citoyens et les organisations internationales, notamment l’Organisation mondiale de la Santé.

Au sujet de la question de l’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires, le Chef du gouvernement a indiqué que l’offre est largement suffisante pour au moins les quatre prochains mois, assurant que des commissions spécialisées, instituées au niveau des différentes préfectures et provinces du Royaume, veillent au respect des règles du marché et à la lutte contre les spéculations.