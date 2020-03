Coronavirus: le Maroc achète 1.000 lits de réanimation

Un effort substantiel a été consenti au profit du secteur de la santé avec l’allocation de 2 milliards de dirhams (MMDH) pour le renforcement du dispositif médical et ce, dans le cadre du Fonds spécial pour la gestion de la Pandémie du coronavirus (Covid-19), indique ce vendredi le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.

Ce montant a servi essentiellement à l’achat d’équipement médical et hospitalier (1.000 lits de réanimation, 550 respirateurs, 100.000 kits de prélèvements, 100.000 kits testeurs, équipement de radiologie et imagerie…), l’achat de médicaments (produits pharmaceutiques et consommables médicaux, réactifs, gaz médicaux…) et le renforcement des moyens de fonctionnement du ministère de la Santé (indemnités au personnel soignant, désinfection et nettoyage, carburant…), précise le ministère dans un communiqué.

Par ailleurs et afin d’assurer une meilleure lutte contre le Covid-19, les opérations de renforcement du dispositif médical vont se poursuivre et ce, conformément aux Hautes Orientations Royales, souligne la même source. Un compte d’affectation spécial intitulé “Fonds spécial pour la gestion de la Pandémie du Coronavirus (Covid-19)” a été créé suite aux Hautes Instructions du roi Mohammed VI pour “prendre en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical”, “soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie” et “préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie”, rappelle le ministère.

M.S. (avec MAP)