Coronavirus: le don exceptionnel et généreux d’un ex-Lion de l’Atlas

Les gestes et actions altruistes de Marocains de tous bords ne cessent de se multiplier en vue du risque de la propagation de la pandémie mondiale en général, et concernant notre pays , en particulier.

La dernière initiative en date nous vient de Abdeslam Ouaddou, l’ex-international des Lions de l’Atlas, natif de Alnif, aux environs d’Errachidia, qui a tenu à participer au Fonds spécial de la gestion de la pandémie du coronavirus.

Dans un enregistrement vidéo, via son compte sur les réseaux sociaux, Ouaddou a annoncé avoir offert la somme de 100 millions de centimes au profit dudit Fonds. En sus, l’intraitable ex-défenseur, a promis de mettre à la disposition des élèves marocains défavorisés,, menacés de déperdition scolaire, toutes les fournitures à même de leur permettre de continuer sereinement leurs études, dans les conditions les meilleures.

Abdeslam Ouaddou a également adressé aux Marocains un message, les enjoignant à respecter scrupuleusement les instructions et recommandations émanant des autorités compétentes marocaines; Assurant, par la même occasion, la dangerosité de la pandémie et souhaitant que la situation ne soit pas, au Maroc, de la même ampleur catastrophique telle que vécue en Italie, en France et dans d’autres pays européens, ou ailleurs sur d’autres continents.

Larbi Alaoui