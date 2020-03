Coronavirus: le constat amer d’une humoriste à l’aéroport Mohammed V

L’humoriste marocaine Kawtar Bamohamed, plus connue sous le diminutif “Bamo”, s’insurge contre l’approche des autorités de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca concernant le coronavirus.

Dans une vidéo diffusée sur sa “story “, via son compte Instagram, Kawtar Bamo s’étonne qu’il n’y ait aucun dispositif préventif , ni mesures particulières pour accéder à l’aéroport. ” Ce qui est surprenant, c’est que nous n’avions été examinés ni à l’aéroport de Paris, ni à notre débarquement au Maroc. Si parmi les passagers il y avait une personne malade, personne ne l’aurait remarqué. Je n’arrive pas à comprendre. Bienvenue à tout le monde, alors!”, a sérieusement constaté l’humoriste.

Cependant, Kawtar Bamo n’est pas la seule artiste marocaine à avoir fait le même triste et inquiétant constat.La chanteuse Rajae Belmir et le rappeur Omar Souhaili, alias Dizzy Dros, tous deux récemment revenus au Maroc, ont également révélé l’absence de dispositif et de mesures préventives concernant les voyageurs foulant le sol national

Larbi Alaoui