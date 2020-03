Coronavirus: le bilan grimpe à 61 cas confirmés au Maroc

Trois nouveaux cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés ce jeudi au Maroc, portant à 61 le nombre total de cas confirmés dans le Royaume jusqu’à présent, annonce le ministère de la Santé sur son site “www.covidmaroc.ma”.

Les trois nouveaux cas ont été confirmés au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc et au Centre national de la grippe et des virus respiratoires relevant de l’Institut d’hygiène de Rabat. Ils sont actuellement sous assistance médicale à l’hôpital où ils sont pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur, rassure le ministère.

Le ministère de la santé invite les citoyennes et les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.

H.M.