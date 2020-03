Coronavirus: le bilan est désormais de 108 cas positifs au Maroc

De nouveaux nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés au Maroc ce dimanche, portant à 108 le nombre total de cas confirmés dans le Royaume jusqu’à présent.

Par ailleurs, le dispositif spécial qui a été mis en place ces derniers jours, dans le cadre de l’opération de facilitation du retour des touristes étrangers vers leurs pays prend fin, ce dimanche 22 mars à midi (GMT+1), indique un communiqué du ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine, et des Marocains Résidant à l’Étranger.

Ce dispositif spécial, rappelle le communiqué, avait été mis en place suite à la décision du Royaume du Maroc de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, tous les vols internationaux de passagers en provenance et à destination de son territoire. Cette décision s’inscrit dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du Coronavirus, conclut le ministère.

Rappelons que huit nouveaux cas avaient été confirmés au Maroc dans la nuit du samedi 10h au dimanche.

Ces huit nouveaux cas ont été confirmés au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc et au Centre national de la grippe et des virus respiratoires relevant de l’Institut d’hygiène de Rabat, indique le ministère, ajoutant que les cas exclus suite à un résultat négatif du laboratoire sont au nombre de 490. Par ailleurs, le ministère a annoncé la guérison de trois cas, alors que trois décès ont été enregistrés.

Le ministère invite les citoyennes et les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.