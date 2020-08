Coronavirus: l’artiste Abderrazak Baba est décédé à Marrakech

L’artiste populaire Abderrazak Baba, un pionnier de la dakka marrakchia, est décédé mardi après-midi au CHU Mohammed VI de Marrakech, des suites du Covid-19, apprend-on auprès de sa famille.

Le défunt est décédé une heure après avoir été admis au service de réanimation du CHU Mohammed VI de Marrakech, indique son fils à la MAP.

Abderrazak Baba est né en 1964 au quartier Bab Jdid à la Médina de Marrakech dans une famille passionnée par la dakka marrakchia. Son père, Ahmed Bab, était aussi un grand artiste de ce genre de la musique populaire marocaine.

Le défunt qui était un pionnier et l’un des plus célèbres représentants de ce genre artistique authentique, a appris la dakka marrakchia de son père et des pionniers de cet art dès son jeune âge.

Artiste prolifique, il était connu pour sa modestie, sa générosité et sa défense pour la préservation de ce patrimoine ancestral. Il a reçu plusieurs distinctions durant sa vie.

Le défunt participait régulièrement au Festival national des Arts populaires (FNAP) et aux grands festivals nationaux. Il a pris part également à de grands festivals internationaux notamment en France, en Belgique, en Italie et en Norvège. (MAP).