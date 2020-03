Coronavirus: l’ambassadeur de Chine regrette l’attitude de certains Marocains

L’ambassadeur de Chine à Rabat, LI Li, a déploré la situation de la communauté de son pays au Maroc et ce, depuis la propagation du nouveau coronavirus à travers plusieurs pays de par le monde.

Lors d’un entretien au siège de l’ambassade de Chine, ce vendredi matin, le diplomate a déclaré à Le Site Info avoir reçu plusieurs doléances de la part de ses compatriotes résidant au Maroc. Ces derniers sont victimes de comportements, jugés “indignes” par LI Li, à cause du virus et de son rapport avec la Chine. Ces attitudes peuvent, à la rigueur se comprendre, vu la dangerosité de la pandémie, a-t-il relativisé, tout en espérant qu’elles prendront fin, voire diminueront, dans un très proche avenir.

Par ailleurs, l’ambassadeur a formellement démenti que la propagation du nouveau coronavirus à travers le monde soit imputable à “une guerre biologique” ciblant principalement la République populaire de Chine. Le grand défi que tous les pays du monde se doivent de gagner reste de découvrir un vaccin contre le coronavirus, a-t-il souligné. L’ambassadeur a aussi réitéré que la pandémie n’a nul rapport avec les luttes politiques et les guerres économiques que se livrent certaines puissances mondiales, telles que la Chine et l’Amérique. Et à propos des récentes déclarations d’un responsable chinois, ayant prétendu que la propagation du virus serait du fait de l’armée USA, l’ambassadeur a affirmé qu’elles ne concernent que leur auteur et qu’elles n’expriment point la position officielle de la Chine.

D’un autre côté, LI Li a également démenti l’information selon laquelle un vaccin a déjà été découvert mais, qu’en revanche, la Chine et d’autres pays font de grands efforts pour y parvenir. Et de rappeler qu’il avait fallu six mois pour que les Chinois découvrent un vaccin et viennent à bout du SARS-CoV-2 (ndlr: abréviation du coronavirus du système respiratoire, découvert et décrit en 2019 dans la ville chinoise de Wuhan).

Revenant sur les rumeurs du rapport de l’armée USA avec le nouveau coronavirus, l’ambassadeur de Chine à Rabat concède qu’il est fort probable que ce soit vrai en ce qui concerne la propagation de la maladie à Wuhan, la plus touchée par le Covid-19. Et de s’interroger: “Quand la maladie est-elle apparue aux Etats-Unis? Combien de citoyens américains l’ont-ils contractée? Quels sont les noms des hôpitaux où les malades sont-ils soignés?”.

Et le diplomate chinois, accrédité à Rabat, n’a pas manqué de conclure qu’il est possible que ce soit l’armée américaine responsable de la propagation de la pandémie à Wuhan. “Dans ce cas, les USA doivent faire preuve de transparence et publier des communiqués à ce sujet. Les Etats-Unis se doivent de nous fournir des explications!”, a martelé LI Li.

Larbi Alaoui (avec Naima Lambarki)