Coronavirus: l’ambassade lance un appel aux Marocains d’Espagne

L’ambassade du Maroc à Madrid a appelé tous les Marocains qui se trouvent actuellement en Espagne à faire preuve de plus de solidarité et de cohésion, et à veiller au strict respect des consignes et des mesures adoptées par les autorités sanitaires espagnoles, afin de préserver leur santé et celle de leurs proches, et de freiner la propagation du nouveau coronavirus.

“A la lumière de la situation actuelle imposée par la propagation de la pandémie du coronavirus, qui a conduit les autorités espagnoles à déclarer l’état d’alerte dans tout le pays pour sauver les vies, et dans le cadre de la suspension des liaisons aériennes et maritimes en coordination entre le Maroc et l’Espagne, l’ambassade du Royaume s’adresse à tous les Marocains qui se trouvent actuellement dans le pays ibérique pour attirer leur attention sur le fait que nous sommes confrontés à des circonstances difficiles qui exigent de nous tous de faire preuve de davantage de compréhension, de responsabilité et de prudence, à même de surmonter cette épreuve, d’autant plus que la situation pourrait s’empirer à l’avenir à cause de l’augmentation du nombre de cas de contamination au virus”, indique, lundi, un communiqué de l’ambassade.

L’ambassade a tenu, à cet égard, à remercier tous les Marocains se trouvant actuellement en Espagne, et en particulier ceux qui ont accepté de retourner chez eux pour leur propre intérêt, après leur arrivée au port d’Algésiras, pour leur compréhension du caractère exceptionnel des circonstances imposées par la propagation du nouveau coronavirus.

L’ambassade du Maroc à Madrid a affirmé avoir mis en place, en coordination avec tous les consulats généraux du Royaume en Espagne, des cellules de suivi et de communication au profit des Marocains résidant dans le pays ibérique, pour s’informer de leur situation à la suite de la propagation du nouveau coronavirus dans plusieurs régions du pays, soulignant que des numéros de téléphone ont été mis à leur disposition pour leur permettre de contacter les services concernés en cas de besoin.

Concernant les citoyens marocains qui ont été surpris par les répercussions de la pandémie de coronavirus, alors qu’ils séjournaient en Espagne, l’ambassade a assuré qu’elle travaille en étroite coordination avec les autorités espagnoles et marocaines, afin de trouver des solutions appropriées à leur situation, jusqu’à ce que ces circonstances difficiles soient passées.

A cet effet, des numéros de téléphone: 915631090 – 695761974, et une adresse électronique: [email protected], ont été mis en place afin de déterminer les touristes marocains qui sont intéressés par ces dispositions, relève le communiqué, notant que les ressortissants marocains sont appelés à rester dans leurs résidences touristiques et à ne pas se déplacer vers d’autres villes pour préserver leur santé.

S.L. (avec MAP)