Coronavirus: la proposition “insensée” d’un président de commune marocaine

Le nombre de décès dus au coronavirus ne cesse, hélas, d’augmenter en Chine! Et partout dans le monde, l’on a de la compassion pour ces morts et l’espoir que la lutte contre la propagation de cette maladie réussira et qu’un vaccin sera trouvé, le plus tôt sera le mieux, pour sauver d’autres vies.

Au Maroc aussi, bien sûr, l’on n’est pas insensible au drame que vit la Chine, solidarité humaine oblige. Mais de là à vouloir ponctionner le budget d’une commune rurale marocaine afin d’aider pécuniairement l’une des plus grandes puissances économiques mondiales, la Chine, il y a de quoi se poser des questions!

Et pourtant, c’est la décision subliminale que veut prendre le président de la commune rurale Louta, province d’Al Hoceima, et qu’il a annoncée via sa page officielle Facebook. Mekki Hanoudi a ainsi déclaré vouloir ajouter ce point à l’ordre du jour de la prochaine session du Conseil de la commune, prévue au courant de la prochaine semaine.

Il est aisé de deviner le cocktail détonnant de stupeur, d’indignation et de dérision que cette “initiative humanitaire” a suscité sur les raisons sociaux. Par “principe de solidarité humaine”, Hanoudi assure qu’il fera en sorte de faire bénéficier la Chine du surplus du budget de la commune Louta!

Bien entendu, les commentaires sur la Toile divergent entre ceux qui approuvent cette “louable” initiative et ceux, beaucoup plus nombreux et plus réalistes, qui tombent des nues et se gaussent de cette proposition qu’il jugent “insensée”. Pour ces derniers il ne s’agit point que d’un miroir aux alouettes et d’un coup de pub dans le but, pour le président USFPiste de la commune rurale, de redorer son blason.

D’ailleurs, Mekki Hanoudi est coutumier de ces sorties abracadabrantes. N’avait-il pas, en 2018, prétendu qu’il comptait mettre sa voiture de fonction en vente aux enchères afin d’acquérir un bus scolaire au profit des apprenant de sa commune? Mais avait-il tenu cette promesse?

Si oui, bravo Monsieur le président! Au moins, il aurait ainsi suivi à la lettre l’adage “Charité bien ordonnée commence par soi-même”! Et dans ce cas de figure, au moins, cette générosité aurait profité aux siens, collégiens et lycéens de la commune Louta! Mais penser aider pécuniairement la Chine, touchée par le coronavirus, on ne ne peut que rester pensif et se pincer pour savoir que l’on ne rêve pas!

Larbi Alaoui