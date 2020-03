Coronavirus: la généreuse proposition du Dr El Hassan Tazi

En ces temps maussades et incertains, dus à la crainte de la propagation du covid- 19, des initiatives de solidarité agissante font chaud au coeur , au Maroc.

Des petites gens aux personnalités influentes, toutes classes et fonctions confondues, les Marocains ont, encore une fois, manifesté leur altruisme, leur compassion et leur assistance à leurs compatriotes.

Et l’initiative du Dr El Hassan Tazi, chirurgien plasticien, de mettre sa clinique privé , sise à Casablanca, à la disposition du ministère de la Santé pour y accueillir des personnes infectées du nouveau coronavirus, est à saluer chaleureusement et constitue une nouvelle preuve de la légendaire générosité made in Morocco.

Ainsi, la clinique du Dr Tazi, son équipe médicale, son personnel paramédical et les équipements dont dispose l’établissement hospitalier, sont donc mis à contribution, au service du département du Pr Khalid Ait Taleb, en ces moments critiques où nous devons tous être mobilisés en vue d’endiguer la propagation du covid-19.

Et le Dr El Hassan Tazi n’a pas manqué de souligner que la situation est des plus difficiles et des plus pénibles. “Nous nous devons donc de prêter assistance au pays afin que les conséquences soient des plus minimes possible”, a conseillé le chirurgien plasticien.

Larbi Alaoui