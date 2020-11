Coronavirus: hausse inquiétante des cas dans la région de Rabat

La région Rabat-Salé-Kénitra a connu une hausse significative du nombre de cas de coronavirus. La région a enregistré, dimanche, 1192 nouveaux cas en 24 heures, se plaçant en deuxième position après Casablanca-Settat qui a enregistré 1536 nouveaux cas.

Selon le bilan quotidien du ministère de la Santé, la situation épidémiologique dans la région devient inquiétante. Les villes les plus touchées sont Salé et Kénitra, qui ont enregistré respectivement 434 et 352 nouveaux cas. Le reste des cas est réparti entre Témara (16 cas), Rabat (96 cas), Sidi Kacem (55 cas), Khémisset (23 cas) et Sidi Slimane (5 cas).

Des internautes ont tiré la sonnette d’alarme sur les réseaux sociaux, évoquant le risque que Salé et Kénitra deviennent des foyers épidémiques. Plusieurs appels ont ainsi été lancés aux autorités afin d’intervenir et renforcer les mesures de précaution avant qu’il ne soit trop tard.

Rappelons qu’au niveau national, 4.596 nouveaux cas d’infection au coronavirus et 4.245 guérisons ont été enregistrées au Maroc dans les dernières 24 heures, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

M.F.