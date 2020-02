Coronavirus: grosse panique chez les Marocains d’Italie

Parmi les Marocains résidant à l’étranger, en Italie plus précisément, une grosse crise de panique règne, rapporte la quotidien arabophone Al Massae.

Et ce, depuis que des cas de plus en plus nombreux de coronavirus transalpins ont été détectés et que les autorités italiennes ont pris des mesures draconiennes, dont le couvre-feu. Ainsi, il a été demandé aux habitants de ne point sortir de chez eux, sauf dans des cas d’urgence extrême.

L’un des MRE a déclaré au journal précité que la situation alarmante qui sévit en Italie a incité la population à faire de grosses provisions de produits alimentaires et de bouteilles d’eaux minérales. Il a également ajouté que certaines régions sont désertes et devenues de vrais sites fantômes à cause du couvre-feu instauré par les autorités.

De même que le MRE a souligné que des rumeurs circulent sur la mise à l’isolement sanitaire, dans un cadre préventif, de certains membres de la communauté marocaine par les autorités italiennes. Cette décision a été prise, selon lui, après la découverte de cas de coronavirus au sein des sociétés et autres entreprises où ces Marocains travaillent.

Tout ces faits, écrit Al Massae, ont contribué à semer plus de terreur et de panique au sein des MRE d’Italie.

L.A. et M.T.