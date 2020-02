Coronavirus: grosse alerte dans un hôpital de Kénitra

L’hôpital régional El Idrissi de Kénitra a vécu, mardi, une grosse alerte générale. Et ce, suite aux rumeurs qu’un cas de coronavirus y serait hospitalisé.

Une source du ministère de la Santé a déclaré à Le Site Info qu’une personne, présentant des symptômes similaires à ceux du coronavirus a été effectivement hospitalisée audit hôpital kénitréen.

Le patient a alors été mis en isolement et a subi tous les examens et analyses dans le but de diagnostiquer la pathologie dont il souffrait exactement.

Tous ces examens se sont révélés négatifs, a soutenu la même source, et le patient n’est atteint d’aucune maladie au virus incurable ou mortel. “Ce citoyen est rentré de Chine depuis trois semaines. Il a attrapé une forte grippe carabinée, mais ordinaire et ne suscitant aucune inquiétude. D’ailleurs, il est rentré chez lui le lendemain”, a tenu à assurer cette source du ministère de la Santé.

L.R.