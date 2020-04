Coronavirus : gros plan sur la région de Marrakech

Cinquante-sept nouvelles infections au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrées au niveau de la région Marrakech-Safi, jusqu’à dimanche à 10h00, portant à 720 le nombre total de cas confirmés dans la région.

Selon les données de la Direction Régionale de la Santé (DRS), ces cas sont répartis entre la préfecture de Marrakech (454) et les provinces de Rehamna (215), d’Al Haouz (25), de Chichaoua (22) et d’El Kelâa des Sraghna et d’Essaouira (deux cas chacune), alors que les provinces de Safi et de Youssoufia n’ont enregistré, elles, aucun cas d’infection.

En ce qui concerne les nouveaux cas recensés dans la région jusqu’à dimanche à 10H00, ils ont été enregistrés au niveau de la province de Rehamna (36) et la préfecture de Marrakech (21).

Le nombre total des personnes déclarées guéries à l’échelle de la région de Marrakech-Safi s’est établi à 52, alors que celui des décès s’élève à 35, précise la même source.

Au niveau national, 135 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés jusqu’à dimanche à 10h00, portant à 2.820 le nombre total des cas de contamination.