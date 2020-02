Coronavirus en Italie: le MAEC rassure sur l’état des Marocains

Malgré les tentatives de l’ambassade du Maroc en Italie de rassurer les Marocains qui y résident concernant les contaminations au coronavirus, ces derniers n’ont pas caché leur crainte.

A ce propos, une source au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des MRE a assuré à Le Site info qu’aucun Marocain en Italie n’a été touché par le virus, précisant que l’ambassade du Maroc suit de près la situation.

La même source a ajouté que l’ambassade a mis à la disposition des membres de la communauté marocaine les numéros de téléphone ci-dessous pour leur permettre de contacter les services de l’ambassade et les centres concernés:

– Ambassade du Royaume à Rome: 00.39.338.526.64.17.

– Consulat général à Rome: 00.39.327.982.08.51

– Consulat général de Bologne: 00.39.389.563.47.91.

– Consulat général de Milan: 00.39.320.94451.17

– Consulat général de Naples: 00.39.389.06098.98

– Consulat général de Turin: 00.39.351 583,14.99.

– Consulat général de Vérone: 00.39.389.965.21.68

Rappelons que l’ambassade du Maroc à Rome a annoncé, lundi, la mise en place d’une cellule de suivi et de communication au profit des Marocains résidant en Italie, pour s’informer de leur situation à la suite de l’apparition de cas du nouveau coronavirus dans certaines régions italiennes. L’ambassade a également appelé tous les membres de la communauté marocaine à se conformer aux directives et conseils émis par les autorités italiennes compétentes et à contacter immédiatement le numéro (1500) en cas d’urgence.

N.M.