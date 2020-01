Coronavirus en Chine: le père de deux Marocains lance un appel de détresse (VIDEO)

Après la propagation du virus Corona à Wuhan, en Chine, le père de deux étudiants marocains, établis dans cette ville qui est l’épicentre de l’épidémie, a exprimé son inquiétude face à cette situation alarmante.

Au micro de Le Site info, ce professeur de sciences physiques a confié qu’il contacte ses fils plusieurs fois par jour pour avoir de leurs nouvelles, précisant que les Marocains de Wuhan manquent d’aliments après la fermeture des supermarchés de la ville.

“On vit dans la panique. D’après mon fils, la situation est très inquiétante. Il faut que les responsables interviennent pour sauver nos enfants. Nos fils risquent de mourir ! Si le virus ne les tues pas, ils mourront de faim”, a-t-il déploré.

Rappelons que le roi Mohammed VI a donné ses instructions pour le rapatriement de la centaine de ressortissants marocains, essentiellement des étudiants, se trouvant actuellement dans cette province. Le Souverain a également ordonné que les mesures nécessaires soient prises au niveau des moyens de transport aérien, des aéroports appropriés et des infrastructures sanitaires d’accueil spécifiques. Le roi a aussi ordonné au Chef du gouvernement et aux différents responsables présents, chacun dans son domaine de compétence, d’assurer le suivi et la coordination adéquats.

Le bilan de l’épidémie de pneumonie virale (Coronavirus) s’élève à 106 morts en Chine et plus de 4.500 personnes ont été contaminées, indiquent les autorités mardi. Lundi, la ville de Pékin a fait état de son premier décès, un homme de 50 ans revenu de Wuhan.

N.M.