Coronavirus en Chine: de nombreux Marocains mis en quarantaine à Wuhan (VIDEO)

De nombreux Marocains en Chine viennent, via les réseaux sociaux , de tirer la sonnette d’alarme sur leur situation. Ils expliquent qu’ils sont tenus en quarantaine à Wuhan, une ville chinoise de 11 millions d’habitants, à cause de la propagation d’un nouveau Coronavirus, ayant déjà causé 17 décès en Chine. Une seconde ville, voisine de la première, est également en quarantaine, celle de Huanggang dont la population est de 7 millions d’habitants. Les villes d’Ezhou, Xianning et Chiba sont également concernées.

Dans un enregistrement vidéo publié sur sa chaîne, le blogueur Walid Sami révèle que de nombreux Marocains sont encore retenus à la ville de Wuyan, mise en quarantaine par les autorités chinoises afin d’éviter que le virus ne se propage à d’autres villes.

Le blogueur a aussi précisé que le Coronavirus n’était point connu auparavant et que le premier cas constaté aux Etats-Unis avait alerté les médecins. Par la suite, il s’est avéré sa propagation dans le ville chinoise de Wuyan.

Aussi, de nombreux Marocains, aussi bien ceux qui poursuivent leurs études dans la ville en quarantaines ou ceux qui y travaillent, sont-ils retenus et n’ont plus aucune issue de sortie, a souligné Walid Sami. Par conséquent, nos compatriotes ont lancé un appel de détresse, via la Toile, en vue d’une solution urgente à leur situation intenable.

Larbi Alaoui