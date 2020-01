Coronavirus: El Othmani fait le point sur la situation au Maroc

Le chef du Gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, a assuré, ce jeudi à Rabat, que tous les voyageurs qui arrivent au Maroc en provenance de régions atteintes par l’épidémie du coronavirus sont “soumis à un contrôle médical”, soulignant que toutes les précautions nécessaires ont été prises conformément aux normes internationales de surveillance et de suivi.

“Tous les voyageurs qui arrivent au Royaume, par voies aérienne, maritime ou terrestre, en provenance de régions atteintes par l’épidémie du coronavirus, sont soumis à un contrôle médical afin de protéger les frontières de notre pays et la sécurité de nos citoyens”, a-t-il indiqué dans une allocution à l’ouverture du Conseil de gouvernement, notant que le ministère de la Santé a annoncé n’avoir enregistré aucun cas suspect d’infection par le virus.

“La santé des citoyens est une priorité. Un contrôle et un suivi sont menés continuellement dans toutes les régions du Maroc par les autorités concernées, principalement le ministère de la Santé, en coordination avec les autorités locales et provinciales et les autorités sécuritaires au niveau des différents points d’entrée du Royaume”, a affirmé le chef du Gouvernement.

Dans ce sillage, El Othmani a déploré la circulation, de temps à autre, d’informations sans fondement à travers la publication de vidéos et de témoignages de personnes qui ne sont pas conscientes de ce qu’elles disséminent, appelant “tous ceux qui véhiculent ces informations sans vérification à mettre fin à ces rumeurs, car ils assument une grande responsabilité dans la dissémination de la terreur et de la panique parmi les citoyens, ce qui est totalement déraisonnable”.

Au sujet des Hautes instructions Royales portant sur le rapatriement des Marocains vivant à Wuhan, où le coronavirus se propage, et qui souhaitant retourner dans leur pays d’origine, le chef du Gouvernement a expliqué que “les dispositions et les précautions nécessaires à leur retour dans leur pays d’origine ont été prises”, saluant la mobilisation inlassable des cadres sanitaires, sécuritaires et administratifs, dans le cadre du contrôle et du suivi de la propagation du coronavirus, une question qui préoccupe l’opinion publique nationale.

M.D. (avec MAP)